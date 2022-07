Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gaia assistiu a fenómeno 'bizarro' no Europeu de sub-20: Ilhas Faroé surpreendem 'país-mãe' Dinamarca Pequeno arquipélago no Atlântico Norte faz parte do reino dinamarquês e não compete como nação soberana nos Jogos Olímpicos





• Foto: EHF