Gassama renova pelo Sporting: «Sempre quis ficar e assim será»

O Sporting renovou esta segunda-feira com Mamadou Gassama, ponta direita espanhol de 29 anos, que esta época contabiliza 68 golos em 24 jogos."Sempre quis ficar e assim será. Estou muito contente e com vontade de continuar a trabalhar e a contribuir para o sucesso da equipa. Quando cheguei era um desafio para mim e queria dar o máximo. Acho que desde o primeiro momento tenho dado o meu melhor e, por isso, consegui esta renovação, graças também à confiança da equipa, do treinador e da direção", destacou Gassama, em declarações ao site dos leões."Em Espanha estava no meu clube de sempre [o CB Granollers], onde cresci e onde os meus colegas de equipa são verdadeiros amigos. Depois, cheguei aqui e encontrei o mesmo ambiente: bons companheiros, um treinador muito próximo, o que é muito importante para mim, e todas essas coisas, também extra-desportivas, fazem com que queira continuar aqui", sublinhou o espanhol.