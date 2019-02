Ghionea lidera triunfo do Sporting na Madeira

O Sporting registou um triunfo tranquilo na visita ao terreno do Madeira SAD, por 31-19, e subiu ao terceiro lugar do campeonato nacional, mas ainda com menos dois encontros do que o líder FC Porto.

Naquele que foi apenas o segundo jogo do bicampeão nacional em 2019 – tinha regressado na quinta-feira frente ao Maia Ismai (26-24) –, o resultado já estava desnivelado ao intervalo, com os leões na frente por sete golos. A nível individual, o melhor marcador foi Valentin Ghionea. O romeno do Sporting, de 34 anos, brilhou com nove golos, enquanto Frankis Carol contribuiu com cinco. Do lado dos insulares, o elemento em maior destaque na finalização foi Bruno Landim, com seis tiros certeiros.

A formação orientada por Hugo Canela, que somou a 11ª vitória consecutiva no campeonato, volta a entrar em ação na quarta-feira, com a receção ao Águas Santas, precisamente o adversário que os leões ultrapassaram ontem na classificação. Quanto ao Madeira SAD, mantém-se no 7º posto e a lutar pelo acesso ao Grupo A da fase final. Os insulares recebem o Maia Ismai na quarta-feira.

Marítimo avança na Taça

Também na Madeira, o Marítimo avançou ontem para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Os insulares, que militam na 2ª divisão, bateram o Modicus, por 32-22, num encontro em que venciam por 16-11 ao intervalo. Nos ‘quartos’, o Marítimo vai defrontar o vencedor do Póvoa AC-Bodegão.

Na Challenge Cup feminina, o Alavarium foi eliminado dos ‘oitavos’, ao perder na 2ª mão com os polacos do Pogon Szczecin, por 32-25. Já tinha também perdido na 1ª mão (41-26).