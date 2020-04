Gilberto Duarte: «É legítimo pensar no apuramento para os Jogos Olímpicos»

O andebolista do Montpellier, Gilberto Duarte, assumiu esta segunda-feira que "é legítimo à seleção portuguesa pensar em tudo" e "sonhar" com o inédito apuramento para os Jogos Olímpicos, depois do sexto lugar no Europeu de 2020.

O lateral esquerdo, que ficou afastado da fase final do campeonato da Europa, por lesão, após ter sido um dos jogadores mais influentes na qualificação, afirmou à agência Lusa estar pronto para regressar à seleção e lutar pelo apuramento inédito para Tóquio2020.

"Após o Europeu, é legítimo pensar em tudo e no apuramento para os Jogos Olímpicos. Temos mais um ano [devido ao adiamento de Tóquio2020 devido à pandemia de covid-19] para continuar a crescer e a sonhar. E espero que corra tudo bem", afirmou Gilberto Duarte, de 29 anos.

Mesmo sem aquele que é considerado por muitos como o melhor jogador português da atualidade, a equipa das 'quinas' alcançou a sua melhor classificação de sempre num Europeu e garantiu a participação num dos torneios pré-olímpicos de qualificação para Tóquio2020.

Numa época em que jogou apenas cerca de três meses, o adiamento do pré-olímpico acabou por ser benéfico para Gilberto Duarte, que ganhou tempo para recuperar a forma e assim, diz, em tom de brincadeira, "partir em igualdade, pois a paragem acabou por colocar todos os jogadores ao mesmo nível físico".

A qualificação olímpica iria ser disputada entre 17 a 19 de abril, em Paris, frente à anfitriã França, a vice-campeã europeia Croácia e a Tunísia, mas o torneio que assegura duas vagas para Tóquio2020 foi adiado para os período entre 06 e 09 de janeiro de 2021.

"Pelo seu desempenho [no Europeu2020], há qualidade na seleção portuguesa. É uma equipa com várias soluções, competente, com valores emergentes e com outros já mais experientes", adiantou Gilberto Duarte, que se encontra em França a cumprir o confinamento inerente ao estado de emergência.

A pandemia de covid-19 levou ao cancelamento da fase europeia de qualificação para o Mundial de 2011, a disputar entre 14 e 31 de janeiro no Egito, assegurando uma vaga para Portugal, também 'graças' ao sexto lugar no Europeu.