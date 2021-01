Gilberto Duarte e o duelo com a França: «Portugal só pensa em ganhar»

Portugal joga este domingo com a França, naquele que será o jogo decisivo para definir quem segue para os quartos-de-final do Mundial do Egito. E para Gilberto Duarte, lateral de 30 anos que atua nos gauleses do Montpellier, não tem dúvidas que os Heróis do Mar vão dar tudo para continuar a fazer história.





"As duas seleções estão num bom nível. A França não tem nenhuma derrota, nós só temos uma e foi por um golo frente à Noruega, por isso vai ser um grande jogo, vai ser um jogo de decisões. Nós precisamos da vitória para passar, a França precisa de não perder por sete golos. Vai ser um jogo difícil para ambas as seleções, existe grande respeito entre as seleções. Está tudo em aberto para Portugal, França e Noruega. Este jogo será muito importante ", comentou Gilberto Duarte, na conferência de imprensa a partir do Egito, admitindo que já começou a 'provocar' os seus colegas de equipa em França."Ontem já comecei a picar o meu capitão francês nas redes sociais, mas é só uma brincadeira, nada demais. Amanhã, no jogo, não haverá colegas. É só uma provocação para animar as coisas... Eles dizem que vão ganhar, mas dizem isso desde a derrota em Guimarães [em 2019]. Eles já mudaram a mentalidade em relação a nós", prosseguiu o português, que desvalorizou o facto da França poder entrar em campo de forma a gerir uma derrota por menos de sete golos."A França não é uma equipa que pense nessa forma. Todos estão aqui para ganhar os jogos. E Portugal também só pensa em ganhar", garantiu Gilberto Duarte, que sente-se bem fisicamente: "Não tenho sentido dores no sítio da minha lesão, estou bem"."Participar neste Mundial é um sonho, mas com um sentimento misto, falta aqui muita coisa. O quê? Falta o público, aquele ambiente de festa numa grande competição. Mas é o que temos e já é uma grande sorte estarmos a participar e não terem cancelado o Mundial", observou.O Portugal-França está agendado para este domingo, às 19h30.