Gilberto Duarte entra nas contas para a estreia com a Islândia

A seleção portuguesa de andebol estreia-se na quinta-feira no Mundial2021, frente à Islândia, já com Gilberto Duarte nas opções do selecionador Paulo Pereira, que disse esta quarta-feira esperar "uma longa vida na competição".

Para o terceiro jogo no espaço de uma semana entre ambas as seleções, após uma vitória lusa em Matosinhos (26-24) e uma derrota em Reiquiavique (32-23), na qualificação para o Euro 2022, Paulo Pereira considera que pode ainda surpreender os islandeses no Egito, país anfitrião do Mundial.

"Provavelmente, vamos ter algumas formas de jogar diferentes. Podemos meter em alternância alguns conteúdos que não usámos nos jogos anteriores e algumas ações para danificar o esquema defensivo da Islândia", assegurou o selecionador.

Após o triunfo em Matosinhos, por 26-24, a seleção portuguesa perdeu, no domingo, em Reiquiavique, por 32-23, numa partida em que dominou nos 25 minutos iniciais, mas que fugiu ao controlo devido a um incaracterístico avolumar de erros.

"Não passámos bem a bola, cometemos falhas técnicas e não conseguimos marcar golos. Cometemos imensos erros", referiu Paulo Pereira, que fez a antevisão do jogo da estreia no Mundial com a Islândia através da plataforma Zoom, a partir do Cairo.

Paulo Pereira, que já pode contar com o experiente Gilberto Duarte para o jogo, após ter falhado os dois anteriores por lesão, espera que a seleção possa afinar rotinas com o decorrer da prova, uma vez que a preparação foi curta.

"Até hoje ainda não tive a equipa toda [para treinar] e estamos a tentar agora colecionar algumas peças para que as ideias possam fluir em termos de jogo. Espero que as coisas corram bem e tenhamos êxito", considerou Paulo Pereira.

O selecionador, que espera ter "muito trabalho pela frente", mas que conta que "esse mesmo trabalho seja recompensado", disse que "o Mundial está a começar agora" e aguarda que a seleção portuguesa tenha "uma longa vida na competição".

Portugal inicia na quinta-feira a sua participação na fase final do Mundial2021, após um 'jejum' de 18 anos de ausência, integrado no grupo F, juntamente com as seleções da Islândia, Argélia e Marrocos.