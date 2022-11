Gilberto Duarte: «Estou com a Seleção»

O lateral esquerdo Gilberto Duarte regressou esta terça-feira a Portugal para vencer (31-27) o Benfica na Luz, resultado que mantém os alemães do Frisch Auf Goppingen no topo do Grupo A da Liga Europeia, com duas vitórias em outras tantas jornadas. O internacional, de 32 anos, entrou a meio da primeira parte, demonstrando as suas qualidades como exímio defensor e peça no ataque, marcando um golo ao detentor do troféu europeu, tendo ainda sofrido uma exclusão de dois minutos, quando se envolveu num desarme a um contra-ataque de Paulo Moreno. O algarvio de Lagoa, que esteve no início de época para ir para o Vardar, acabou por rumar à Alemanha devido às dificuldades financeiras do campeão da Macedónia, contactando com uma nova realidade, depois de ter sido vice-campeão europeu de juniores em 2010 por Portugal, ganho sete campeonato nacionais, duas Supertaças e uma Taça da Liga pelo FC Porto, uma liga espanhola, uma Supertaça, uma Taça e uma Taça da Liga pelo Barcelona, registando ainda passagens pelos franceses do Montpellier e polacos do Wisla Plock, onde realizou grandes exibições na Champions.

Com um currículo impressionante, este autêntico Globetrotter do andebol, da geração de jogadores como Rui Silva e Pedro Portela, entre outros, tem tido alguns azares na Seleção, depois de falhar por lesão o Europeu’2020, para além de ainda há pouco tempo ter ficado de fora dos jogos frente a Turquia e Luxemburgo, na fase de qualificação para o Europeu’2024.

Mas Gilberto Duarte não está desanimado face às escolhas do selecionador Paulo Pereira. "Estou focado em mim e no meu clube, que não teve um bom começo de época. Mas em relação ao Mundial’2023, se for convocado vou, senão serei mais um a apoiar a Seleção. Temos tantos jogadores, um leque enorme de grande qualidade, por isso, se jogar irei ajudar a 100%, senão irei apoiar a 100%", disse Gilberto.

Em relação às vivências germânicas, Gilberto Duarte está motivado: "Tem sido uma experiência interessante, num país com outra mentalidade, uma nova adaptação ao estilo de vida e métodos de treino, muitas viagens, mas já estou habituado a estas aventuras, tenho passado por vários campeonatos, não perco o foco do que tenho de fazer para conseguir objetivos."