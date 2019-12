Gilberto Duarte falha Europeu de andebol por lesão

O lateral português Gilberto Duarte vai falhar o Europeu de andebol, depois de se ter lesionado no joelho esquerdo, disse esta segunda-feira fonte da federação portuguesa.

Gilberto Duarte sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno, no encontro do Montpellier frente ao Paris Saint-Germain, da Taça da Liga francesa.

Considerado um dos melhores jogadores da seleção portuguesa, o algarvio é uma baixa de peso para a equipa comandada por Paulo Pereira, que disputa o Europeu, de 10 a 26 de janeiro de 2020.

Portugal regressa 13 anos depois a um Europeu e vai defrontar a França, a Noruega e a Bósnia-Herzegovina no Grupo D.