Continuar a ler

Numa partida eletrizante e tendo pela frente um dos melhores guarda-redes do Mundo, Arpad Sterbic, grande responsável pelo título europeu recentemente conquistado pela Espanha, Gilberto Duarte demonstrou que está em grande forma, falhando apenas 1 remate longo nos intantes finais, para alcançar uma eficácia de 91 % e cotar-se como melhor marcador da partida.



Taça EHF

Também este domingo, os catalães do Granollers, de Jorge Silva (4 golos), venceram (25-24) os suíços do Thun e subiram ao 2º lugar do Grupo D da Taça EHF, após quatro jornadas.



No Grupo B, os espanhóis do Anaitasuna, com Filipe Mota, perderam (23-34) em Berlim com o Fuchse e são 3ºs. Numa partida eletrizante e tendo pela frente um dos melhores guarda-redes do Mundo, Arpad Sterbic, grande responsável pelo título europeu recentemente conquistado pela Espanha, Gilberto Duarte demonstrou que está em grande forma, falhando apenas 1 remate longo nos intantes finais, para alcançar uma eficácia de 91 % e cotar-se como melhor marcador da partida.Taça EHFTambém este domingo, os catalães do Granollers, de Jorge Silva (4 golos), venceram (25-24) os suíços do Thun e subiram ao 2º lugar do Grupo D da Taça EHF, após quatro jornadas.No Grupo B, os espanhóis do Anaitasuna, com Filipe Mota, perderam (23-34) em Berlim com o Fuchse e são 3ºs.

O internacional Gilberto Duarte realizou este domingo uma exibição de luxo, ao marcar 10 golos ao campeão europeu, na última jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.O lateral esquerdo, que alinha nos polacos do Wisla Plock, não conseguiu, no entanto, ganhar aos macedónios do Vardar, pois o empate (31-31), em Skopje, deixou a equipa do português no 7º lugar da série e fora dos oitavos-de-final.

Autor: Alexandre Reis