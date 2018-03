Continuar a ler

E apesar de nada valer o empate (31-31) para a turma polaca, que acabou fora dos oitavos-de-final da competição, saltou à vista a liderança de Gilberto Duarte, a marcar também os dois últimos do Wisla Plock e a falhar ao longo do encontro apenas um remate, nos instantes finais, quando atirou ao lado da baliza desprotegida à guarda do espanhol Arpad Sterbic.





E apesar de nada valer o empate (31-31) para a turma polaca, que acabou fora dos oitavos-de-final da competição, saltou à vista a liderança de Gilberto Duarte, a marcar também os dois últimos do Wisla Plock e a falhar ao longo do encontro apenas um remate, nos instantes finais, quando atirou ao lado da baliza desprotegida à guarda do espanhol Arpad Sterbic.

Gilberto Duarte foi eleito como o melhor lateral esquerdo do Sete Ideal da 14.ª jornada da Liga dos Campeões.O internacional português, dos polacos do Wisla Plock, apontou 10 golos (91% de eficácia) neste domingo, na deslocação da sua equipa ao recinto dos macedónios do Vardar, campeões em título.

Autor: Alexandre Reis