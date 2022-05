Gilberto Duarte no Vardar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional Gilberto Duarte vai jogar no Vardar na próxima temporada, anunciou o clube da Macedónia. Aos 31 anos, o lateral esquerdo vai tornar-se no primeiro português a jogar no categorizado clube, deixando o Montpelier, de França, depois de três temporadas.O Vardar será o quarto clube estrangeiro onde Duarte vai jogar, depois de passagens pelo Barcelona e o Wisla Plock, da Polónia.