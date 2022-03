Gonçalo Vieira deixa o Sporting e fica em França

O lateral esquerdo Gonçalo Vieira, de 22 anos, foi confirmado como atleta do Fenix Toulouse até 2024, deixando o seu vínculo com o Sporting, que emprestou o jogador ao clube francês por duas épocas.O internacional português iniciou-se no Santana (juvenis), antes de rumar ao ADA Maia (iniciados) e ingressar no Águas Santas, onde chegou ao plantel sénior antes de ser contratado pelos leões.Em França, o primeira linha com o nº 23 tem-se afirmado, marcando 128 golos em 67 jogos, numa época que está a ser positiva para o Fenix Toulouse, 6.º da liga francesa e que está nos oitavos de final da Liga Europeia, onde encontrará o Benfica.