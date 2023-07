Granollers oficializa chegada de Jan Gurri ao Sporting

Os espanhóis do Granollers oficializaram esta terça-feira a transferência de Jan Gurri para o Sporting, como Record já havia noticiado.De acordo com o clube espanhol, o jovem internacional sub-21 (campeão europeu sub-20 em Portugal no ano passado) chega aos leões a troco do pagamento da cláusula de rescisão, avaliada em 80 mil euros.