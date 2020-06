Guarda-redes espanhol Sergey Hernández reforça andebol do Benfica

O guarda-redes internacional espanhol Sergey Hernández é reforço da equipa de andebol do Benfica, informou esta segunda-feira o clube lisboeta.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a contratação do guarda-redes internacional espanhol Sergey Hernández. O andebolista, de 25 anos, defendeu as cores do BM Logroño La Rioja nas duas últimas temporadas", refere o clube no seu site.

Esta será a primeira experiência do guarda-redes fora de Espanha, onde alinhou pelo Helvetia Anaitasuna e pelo Logroño.

"Estou muito feliz por fazer parte de um clube como o Benfica. Estou desejoso de poder voltar à normalidade dos treinos, de jogar novamente e ser capaz de lutar por títulos. Venho com muito entusiasmo para trabalhar e continuar a melhorar. Estou convicto e totalmente confiante de que este foi o passo certo para continuar a crescer como jogador", disse o andebolista, citado pelo Benfica.

As competições nacionais de andebol, bem como as de basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram canceladas no final de abril pelas respetivas federações devido à pandemia de covid-19, que levou numa primeira fase à suspensão dos jogos.