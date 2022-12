André Bergsholm Kristensen: «O Sporting é um clube muito grande»

O guarda-redes norueguês André Bergsholm Kristensen, de 22 anos, é o novo reforço do Sporting e já foi anunciado pelo clube de Alvalade."É um momento muito emotivo e estou bastante entusiasmado e ansioso. Vai ser uma grande experiência jogar perante os adeptos e adaptar-me a uma nova equipa e a uma nova cultura", disse o guardião aos meios do Sporting.A vinda para Lisboa foi justificada: "O Sporting é um clube muito grande e que cuida muito bem dos jogadores. Espero aproveitar muito bem esta experiência e estou ansioso por começar a jogar", sublinhou Kristensen, que vai experienciar uma inédita aventura no estrangeiro.O jogador vem do Drammen para o lugar de Manuel Gaspar, que assinou recentemente pelos franceses do Nantes.Com 1,92 metros de altura e 90 kg de peso, Bergsholm é natural de Sandefjord, sendo uma aposta para o jovem plantel da equipa treinada por Ricardo Costa.O guarda-redes nórdico esteve três épocas no Arendal, antes de se mudar para Drammen, onde cumpre a sua segunda temporada, com experiência na Taça Challenge e Liga Europeia.