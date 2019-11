Guarda-redes portista eleito melhor jogador da 6.ª ronda da Champions de andebol

O guarda-redes do FC Porto Alfredo Quintana foi eleito o melhor jogador da sexta jornada da Liga dos Campeões, após ter estado em destaque no jogo com o Montpellier (23-23) , anunciou esta quarta-feira a Federação Europeia de Andebol (EHF).

De acordo com o organismo, Quintana somou um total de 11 defesas e esteve "sólido que nem uma rocha" na baliza dos dragões, tendo somado várias intervenções de "grande nível".

O guarda-redes internacional português, de origem cubana, já tinha integrado o sete ideal da ronda, juntamente com Frankis Carol, do Sporting.