Gustavo Capdeville e a qualificação de Portugal para o Euro2024: «Estamos muito felizes!»

Portugal garantiu a presença no europeu de andebol de 2024 e Gustavo Capdeville aproveitou para comentar o momento da seleção e os objetivos futuros."Faz parte, o desporto é assim. Por vezes não conseguimos estar na melhor fase, não conseguimos jogar por problemas físicos ou opções do treinador, mas voltei mais forte e trabalhei para estar bem fisicamente. Sou prova viva que se trabalharmos, chegamos onde queremos e agora estou aqui na melhor forma.""Trabalhámos muito, desde o primeiro jogo com a Turquia. Era isto que nós desejávamos e o nosso objetivo. Conseguimos e estamos muito felizes.""Pensamos jogo a jogo. Estamos apurados e agora temos de falar com o treinador para descobrir os objetivos para a prova.""Temos de sair da nossa zona de conforto. Há uns anos atrás isto era impensável, de ir a seis grande competições consecutivas, indo aos Jogos Olímpicos. Tornar isso normal pode levar a relaxamento, mas essa não é a nossa mentalidade. Temos de trabalhar arduamente, senão as coisas não vão correr bem. Queremos sempre mais e é nesse sentido que temos trabalhado.""A idade não me diz muito. Se os jogadores têm qualidade, então têm de jogar, ou pelo menos estar aqui presentes para evoluir. Sinceramente, a idade é-me indiferente."