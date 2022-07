Gustavo Capdeville renova com o Benfica até 2026

O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de Gustavo Capdeville até 2026. O guarda-redes da equipa de andebol das águias mostrou-se muito feliz com o acordo e sublinhou o sentimento de "grande gratidão e felicidade"."O Benfica sempre me deu todas as condições para ser o atleta que sou hoje, acho que tenho demonstrado isso. Estou agradecido por isso, pelo que o Benfica fez por mim. Chegou a altura de fazer o mesmo pelo Benfica, alcançando títulos e continuando na nossa casa", começou por dizer à BTV.E prosseguiu: "Quando cheguei ao Benfica era uma criança, um menino, chegar aos seniores era um sonho. Aqui, sempre me ensinaram que podemos sonhar e alcançar, foi o que consegui. Mas nunca pensei chegar onde estou hoje. Há muitos miúdos que gostam de mim, mandam mensagens e abordam-me na rua. Gosto muito de saber que sou uma referência para eles, é sinal de que tenho feito bom trabalho, senão não olhavam para mim. Fico muito feliz", concluiu.