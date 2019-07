Hansen quer ajudar o Benfica a recuperar o título nacional

O internacional dinamarquês René Toft Hansen manifestou esta segunda-feira a intenção de ajudar o Benfica a recuperar o título nacional, que foge aos encarnados há 11 anos, e contribuir para evolução do andebol português."É um grande clube, com muita história, mas que não ganha o campeonato há 11 anos. Quero ajudar o Benfica a conquistar o troféu", disse o pivô nórdico, na apresentação enquanto novo reforço das águias, no Museu Cosme Damião.Hansen, de 34 anos, chega à Luz proveniente dos húngaros do Veszprém e com um objetivo claro: "Queremos ganhar tudo, campeonato, taça e Taça EHF. Queremos vencer todos os adversários, temos uma equipa muito forte. Temos de trabalhar muito, mas é possível."O internacional dinamarquês conta com um currículo repleto de troféus conquistados ao nível de clubes, mas também pela seleção da Dinamarca, com a qual venceu o último Mundial, um Europeu (2012) e conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos (2016).Com experiência adquirida em campeonatos de topo, como o alemão e o dinamarquês, Hansen acredita que pode contribuir para a evolução do andebol luso."Nunca joguei contra o Benfica, não conheço tanto esta equipa, mas conheço o andebol português, que tem evoluído muito e está numa fase ascendente. Estou ansioso por poder ajudar o andebol português a evoluir ainda mais e acredito que vai ser uma grande temporada", referiu.O pivô disse estar praticamente recuperado da lesão que o afetou nos últimos meses, antes de se definir enquanto jogador: "Posso ajudar na defesa, sou um jogador de defesa. A defesa é um setor importante. Defendendo bem, podemos conseguir marcar muitos golos em contra-ataque."René Toft Hansen representou Mors, Viborg, Kolding e Copenhaga, emblemas do seu país natal, antes de se mudar para os alemães do THW Kiel, onde jogou entre 2012 e 2018.No currículo, Hansen conta com três ligas dinamarquesas, uma Taça da Dinamarca, três ligas alemãs, duas taças da Alemanha, três supertaças alemãs, um Campeonato da Europa, um Campeonato do Mundo e uma medalha de ouro olímpica, tendo ainda sido eleito o melhor pivô do Euro2012 e melhor defesa da Liga dos Campeões de 2015.