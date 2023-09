Barcelona não dá hipóteses ao Sporting na Supertaça Ibérica

O Sporting voltou neste sábado a não ter capacidade para vencer o Barcelona, acabando derrotado (32-37) pelo campeão espanhol na meia-final da 2.ª edição da Supertaça Ibérica, que se conclui este domingo com a final em Viana do Castelo.É uma repetição da história (15h00), pois na época transata também a final foi disputada entre Barcelona e FC Porto, com os catalães a confirmarem o seu favoritismo. Já os verde e brancos defrontam (12h00) o Logroño para definir o 3.º lugar.Depois dos tetracampeões nacionais superarem o Logroño (32-26), os leões tentaram travar o colosso da competição e realizaram uma boa primeira parte.Equilibraram e até andaram na frente. No melhor momento, dominavam aos 23 minutos (16-14), depois de um parcial positivo (5-0), mas nos minutos finais da primeira parte perderam muitas bolas no ataque que permitiram letais contra-ataques, deixando o opositor chegar em vantagem ao intervalo (19-18).Na segunda parte, os vencedores da Taça de Portugal resistiram pouco mais de 5 minutos. O Barcelona, com uma primeira linha poderosa, abriu uma vantagem de 3-4 golos e a partir daí passou a controlar os ritmos do jogo, não dando chances de recuperação.O treinador do Sporting, Ricardo Costa, ficou resignado: "Existe necessariamente muita diferença entre as duas equipas, mas fizemos um bom jogo. Não parámos Dika Mem, que considero um dos melhores do mundo, pelo que frente ao Barcelona não chega fazer bom jogo, só se ganha se formos quase perfeitos. Mais dos que os recentes resultados, estou feliz pelas boas sensações, pela entrega dos jogadores, estão de parabéns, embora tristes com a derrota, pois queríamos ganhar."O pivô Luís Frade marcou 6 golos e foi uma das figuras do Barcelona: "Foi uma boa luta, o Sporting está bem trabalhado e apesar de ser uma equipa de baixa estatura, tem jogadores muito rápidos e pratica um bom andebol. As diferenças não são assim tão grandes, o andebol português tem evoluído e da última vez o Barcelona até empatou no Dragão Arena. Existem algumas coisas para aprender, mas Portugal está no bom caminho. Estes jogos são sempre batalhas muito duras."