Hugo Canela, técnico do Sporting, queria mais, pois o seu clube perdeu a terceira final da Taça consecutiva: "Parabéns ao Benfica. Faltou-nos discernimento, emocionalmente as coisas não correram bem. A culpa é minha, pois não consegui fazer com que tudo corresse melhor. Os jogadores discutiram muito com a arbitragem e não percebo toda esta carga negativa. Ninguém merece isto no final de carreira."Pedro Portela, ponta dos leões, foi um dos críticos: "Não esperava esta despedida do Sporting, mas dou os parabéns ao Benfica. A dupla de juízes não foi justa, prejudicaram-nos várias vezes. Felizmente foi o seu último jogo."