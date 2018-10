Hugo Canela: «Melhorámos o que não estava bem»

O Campeonato Nacional de andebol regressa esta quarta-feira (19h00), com jogo antecipado da 8ª jornada, onde o Sporting vai tentar chegar à liderança, recebendo o Madeira SAD no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Hugo Canela, treinador dos leões, aproveitou da melhor forma a paragem no Campeonato: "Melhorámos algumas coisas que não estavam bem. Os jogadores conseguiram descansar e recuperar e, em termos tácticos, tivemos mais preparação".Sobre o jogo com a equipa madeirense, Hugo Canela não espera facilidades: "Sabemos que temos de estar no nosso máximo. O Madeira SAD sabe jogar bom andebol, tem óptimos rematadores e vão cansar-nos em termos defensivos. Temos de estar com as energias em alta".Já Gustavo Capdville, guarda-redes da turma insular, espera dificuldades: "Vai ser um jogo difícil, pois o Sporting vem de uma derrota com o Maia ISMAI e vai querer impor o seu ritmo de jogo e vencer para continuar a defender o título de bicampeão".Mas Capdeville diz que a sua equipa está preparada: "Temos trabalhado bem, mas com algumas lesões que não conseguimos resolver a tempo deste jogo, apesar do período de paragem para a Seleção. Estamos preparados para um jogo que vai ser duro e iremos também utilizar este confronto para readquirir ritmo competitivo, uma vez que não jogamos há três semanas e meia".