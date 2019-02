Hugo Canela: «Temos todas as possibilidades de chegar à Roménia e ganhar»

Hugo Canela mostrou-se satisfeito com odiante do Dínamo Bucareste, no playoff da Liga dos Campeões, mesmo que a vantagem seja de apenas um golo."Quero dar os parabéns ao Dínamo [de Bucareste], são uma grande equipa. O jogo foi muito bom. Nós tivemos as nossas possibilidades, as equipas estiveram próximas uma da outra e sempre acreditei que podíamos vencer", considerou.E prosseguiu: "Sabe-nos sempre a pouco, queremos sempre mais e estávamos a conseguir, mas acho que nós temos todas as possibilidades de chegar à Roménia e ganhar. Mostrámos que temos equipa. Vou lá para ganhar e continuar nesta competição fantástica. "Já Luís Frade, jogador do Sporting, considerou que "foi um jogo intenso contra uma grande equipa". "Na defesa não conseguimos parar algumas bolas, mas é um jogo de Champions. Temos o próximo jogo e tudo pode acontecer".