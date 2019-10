Hugo Laurentino abandona carreira aos 35 anos

O guarda-redes de andebol Hugo Laurentino, do FC Porto, anunciou esta terça-feira o fim da carreira, aos 35 anos, devido a lesão, passando a assumir as funções de 'team manager' da equipa.O eborense, que iniciou a carreira em 1995, continuava a ter dificuldades em debelar uma grave lesão no joelho esquerdo, pelo que abandona a alta competição.Ao longo de 15 temporadas de 'azul e branco', Hugo Laurentino venceu 13 títulos, nomeadamente oito campeonatos nacionais, uma Taça da Liga, duas Supertaças e duas Taças de Portugal.Hugo Laurentino é um dos obreiros do heptacampeonato do andebol portista, conquistado entre 2008 e 2015, sendo o único jogador do atual plantel que tinha alcançado esse feito.O andebolista começou a carreira no Évora AC e transferiu-se para os Dragões em 2000, ainda em idade juvenil. Depois de representar o Vitória de Setúbal entre 2003 e 2005, Hugo Laurentino integrou a formação principal do FC Porto na temporada 2005/06.Os experientes Alfredo Quintana, nascido em Cuba, e o austríaco Thomas Bauer são os guarda-redes do plantel.