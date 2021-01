Humberto Gomes e os 43 anos em grande forma: «É trabalho, é gostar disto»

Humberto Gomes é o mais velho da Seleção Nacional que disputa no Egito o Mundial. Este sábado, foi o escolhido por Paulo Pereira para defender a baliza de Portugal diante de Marrocos e a escolha revelou-se certeira, com o internacional a realizar uma grande exibição...aos 43 anos. "Não sei, é trabalho, é gostar disto, imenso, e ter aqui colegas e outras pessoas a trabalhar comigo, como o Quintana, Capdeville, espero estar ainda melhor nas batalhas que aí vêm".





O guarda-redes que passou por Sporting e ABC e que agora está no Póvoa AC confessa sentir um "privilégio e orgulho sem medidas estar neste grupo, nesta família, a disputar um Mundial. Ontem foi uma pequena alegria por passarmos à 'main-round' e pessoalmente ter ajudado a equipa. Mas espero daqui para a frente ter mais alegrias".Gomes é, de resto, o único dos que estão no Egito que participou no último Mundial em que Portugal esteve presente, em 2003. Mas refere que os tempos agora são outros. "Foi muito bom termos estado nesse Mundial, mas hoje temos outras ideias, outras ambições, notou-se ontem no final do jogo. Se fosse noutros tempos, teríamos feito uma festa imensa com a passagem à 'main-round', agora achamos que foi normal, foi mais um passo que demos, mas as nossas metas estão mais à frente".E para onde caminham essas metas? "Sabemos que somos candidatos a jogar jogo a jogo, cara a cara com os próximos adversários e como o professor [Paulo Pereira] disse, temos de ter sonhos altos e sonhar com uma medalha".