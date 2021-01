Humberto Gomes: «Viemos para este Mundial com o intuito de ganhar medalhas»

Humberto Gomes, guarda-redes de andebol de Portugal, lamentou a derrota (28-29) da formação lusa na 1.ª jornada do 'main round' frente à Noruega, em jogo do Mundial.





"A diferença foi num golo. Acho que foi um bom jogo de andebol, que, infelizmente, caiu para o lado deles. Tivemos hipóteses de vencer, cometemos mais erros do que é habitual, mas só temos de aprender com este jogo", apontou o veterano guardião luso, que esteve em grande plano na partida desta quarta-feira."Sabemos perfeitamente que a Noruega é uma belíssima equipa, mas nós temos capacidade para nos batermos com qualquer equipa e ainda estamos num longo caminho. Vêm mais duas finais que queremos e vamos ganhar.""Jogámos contra uma das melhores seleções do Mundo e dá-nos confiança, porque viemos para este Mundial com o intuito de ganhar medalhas. Sabemos da nossa qualidade, não vai ser um caminho fácil e foi demonstrado hoje. Continuamos a sonhar. Na sexta-feira temos de vencer a Suíça e depois vem a França", terminou.