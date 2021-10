Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Incêndio na carrinha do Boa Hora Incidente na Mealhada obriga turma lisboeta a adiar jogo do Campeonato com o FC Gaia

A carregar o vídeo ... Carrinha da equipa de andebol do Boa Hora incendiou-se: as imagens do momento Carrinha da equipa de andebol do Boa Hora incendiou-se: as imagens do momento