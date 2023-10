Invasão de campo de pequeno grupo de adeptos interrompe V. Setúbal-FC Gaia

Uma invasão de campo de um pequeno grupo de adeptos do V. Setúbal, numa altura em que a sua equipa perdia com o FC Gaia por 16-8 a 30 segundos do intervalo, interrompeu o encontro da 6.ª jornada do campeonato desta quarta-feira no Pavilhão Antoine Velge.O jogo prosseguiu até ao intervalo, com os sadinos a fazerem um golo de contra-ataque (16-9) e as equipas foram para os balneários.Os jogadores regressaram para a segunda parte, mas após um diálogo entre os responsáveis de ambas as equipas e a arbitragem, o encontro não foi reatado, com os adeptos a receberem ordem de saída do pavilhão."O jogo não retomou porque não foram garantidas as condições de segurança", informou a Federação de Andebol de Portugal.(notícia atualizada)