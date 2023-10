Invasão do recinto do Antoine Velge pode dar um castigo pesado ao V. Setúbal

O V. Setúbal arrisca-se a uma pena pesada pelos incidentes que se registaram esta quarta-feira na receção ao FC Gaia, em jogo da 6.ª jornada do Campeonato.Uma invasão de campo de um pequeno grupo de adeptos do V. Setúbal, numa altura em que a sua equipa perdia com o FC Gaia por 16-8, a 30 segundos do intervalo, interrompeu o encontro no Pavilhão Antoine Velge.O jogo prosseguiu até ao intervalo, com os sadinos a fazerem um golo de contra-ataque (16-9) e as equipas foram para os balneários.Uma testemunha ocular afeta ao FC Gaia, que não se quis identificar, contou ao que viu: "O jogo estava a correr bem à nossa equipa, até que André Rei, ponta direita do FC Gaia, fez o 16-8 e festejou o golo de uma forma absolutamente normal. Quando o FC Gaia voltou a atacar, o mesmo ponta colocou-se no canto do recinto, até que três, quatro, no máximo cinco pessoas, foram ter com ele e começaram a cuspir-lhe para cima. O jogador, agredido, deu dois passos à frente para sair da situação e os adeptos invadiram o recinto."Os jogadores regressaram para a segunda parte, mas após diálogo entre a delegada ao jogo, Susana Brito, e os responsáveis do V. Setúbal, a partida não foi retomada, pois apesar da intervenção policial não foi assegurada as condições mínimas de segurança.O V. Setúbal emitiu, entretanto, um comunicado , demarcando-se das atitudes dos adeptos e disponibilizando-se para colaborar com as autoridades de maneira a responsabilizar os atores da violência: "Enquanto instituição centenária que diariamente luta pela promoção de bons valores, o Vitória Futebol Clube não compactua com, e repugna fortemente, quaisquer situações de intimidação ou violência no desporto."O caso fica agora sob a alçada do Conselho de Disciplina da Federação (FAP), que irá analisar os incidentes.