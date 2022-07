Irmãos Costa poupados para meias-finais frente à Suécia no Europeu sub-20

Numa partida perante a Hungria onde apenas cumpria calendário nesta quarta-feira, Portugal poupou as suas maiores estrelas, os irmãos Costa, Kiko e Martim, para as meias-finais do Europeu de sub-20, que será frente à Suécia.Já com o primeiro lugar da Main Round 1 garantido, o selecionador Carlos Martingo aproveitou para utilizar jogadores menos utilizados, deixando de fora os principais artilheiros, pelo que a turma magiar aproveitou para dominar, desde logo na primeira parte (17-13).Com uma vantagem clara ao intervalo, a Hungria, já sem hipótese de discutir as medalhas, aplicou-se e soube gerir o emcontro até final, triunfando, por 33-30.Gabriel Cavalcanti, Pedro Oliveira e Tiago Teixeira destacaram-se pela Seleção, com 5 golos cada.No outro jogo da Main Round 1, a Espanha bateu (40-34) a Dinamarca, pelo que também vai jogar a outra meia-final frente à Sérvia, que venceu a Main Round 2, apesar de perder (28-38) com a França.Já a Suécia bateu (29-25) a Alemanha no outro duelo decisivo de acesso às meias-finais, que se realizam esta sexta-feira em Matosinhos.