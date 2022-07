Irmãos Costa serão alvo de marcação cerrada

Hoje é dia de fazer história! A seleção sub-20 disputa hoje (17h00, em Matosinhos) a final do Europeu da categoria diante a Espanha, com a oportunidade de conquistar pela primeira vez o título. A única vez que a formação lusa marcou presença no duelo decisivo, em 2010, foi derrotada pela Dinamarca. Agora é tempo de ajustar contas com o passado e voltar a derrotar o rival ibérico, como aconteceu na terceira e última jornada da fase de grupos desta competição.

Sem surpresa, Kiko (melhor marcador da prova , com 47 golos) e Martim Costa são os principais alvos a abater por parte dos espanhóis, que não esconderam que têm um plano para tentar anular os irmãos que têm estado em grande destaque no Euro. "Francisco e Martim são dois dos melhores jogadores da competição. Aprendemos isso sozinhos, durante a partida que jogámos contra eles. Precisamos, por isso, de deixar pouco espaço na defesa e travá-los. Vai ser difícil, mas isso é fundamental ", anunciou o técnico espanhol Rodrigo Renones.

Do lado português, Carlos Martingo revelou ter a lição bem estudada. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Espanha tem um modelo de jogo bem definido e pensamos que a chave deste jogo será, não só a nossa defesa, mas, principalmente, travar o contra-ataque e as segundas vagas. Sabemos que vai ser um jogo jogado com alta intensidade, com muito coração".