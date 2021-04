Israel-Portugal, em direto

Portugal pode assegurar hoje a qualificação para o Europeu’2022, bastando para isso um empate em Tel Aviv frente a Israel e, assim, garantir um dos dois primeiros lugares do Grupo 4 - onde está em segundo, com os mesmos pontos da Lituânia.



Portugal é favorito, podendo aproveitar o desgaste de Israel, que contará com o seu público nas bancadas, mas obrigado a quatro jogos numa semana, depois de bater (34-28) a Lituânia e perder (20-30) frente à Islândia. Domingo, será encerrado o Grupo 4, com Portugal a receber em Matosinhos a mesma seleção do Leste Europeu. O jogo começa às 18h00 e pode seguir aqui em direto!

Ao Minuto há 1 min 18:29 25' - Sidi faz o quarto golo no jogo. Resultado: Israel 11-19 Portugal há 2 min 18:28 25' - Cavalcanti faz mais um. Resultado: Israel 10-19 Portugal há 3 min 18:27 23' - Sidi a fazer um chapéu a Humberto Gomes na cobrança de um livre de sete metros. Resultado: Israel 9-17 Portugal há 3 min 18:27 24' - Grande passe para António Areias que aumenta a vantagem portuguesa. Resultado: Israel 9-18 Portugal há 4 min 18:26 21' - Grande passe para Gil Pormeranz a reduzir para nove golos de diferença. Resultado: Israel 8-17 Portugal há 6 min 18:24 21' - Mais um de Iturriza, após uma perda de bola dos da casa. Resultado: Israel 7-17 Portugal há 7 min 18:23 20' - Grande golo de Iturriza, a rodar e a fazer mais um para Portugal. Resultado: Israel 7-16 Portugal há 8 min 18:22 17' - Sidi ainda dá esperança aos da casa. Resultado: Israel 7-15 Portugal há 10 min 18:20 17' - Grande remate de Cavalcanti após bom trabalho de Gilberto Duarte. Resultado: Israel 6-15 Portugal há 11 min 18:19 14' - Israel não desiste e reduz a desvantagem. Resultado: Israel 6-13 Portugal há 11 min 18:19 14' - André Gomes não dá tempo para respirar e aumenta a vantagem de Portugal. Resultado: Israel 6-14 Portugal há 12 min 18:18 14' - Mais outra defesa de classe de Humbergo Gomes. Resultado: Israel 5-13 Portugal há 13 min 18:17 14' - Israelistas chegam à mão cheia de golos. Resultado: Israel 5-12 Portugal há 14 min 18:16 12' - André Gomes vê cartão azul. Resultado: Israel 4-11 Portugal há 15 min 18:15 11' - Mais um golo de Diogo Branquinho após uma recuperação de bola. Resultado: Israel 3-11 Portugal há 16 min 18:14 11'- Daymaro Salina recupera a bola e faz mais um golo. Resultado: Israel 3-10 Portugal há 17 min 18:13 10' - André Gomes marcou no lance anterior e procurava mais um golo mas não acertou na baliza. Resultado: Israel 3-9 Portugal há 18 min 18:12 9' - Mais uma grande defesa de Humberto desta vez aos 6 metros. Resultado: Israel 3-8 Portugal há 19 min 18:10 8' - Entrada demolidora da seleção portuguesa que aumenta a vantagem para seis golos. Resultado: Israel 2-8 Portugal há 20 min 18:09 7' - Gil Pormeranz reduz para os israelitas. Resultado: Israel 2-6 Portugal há 23 min 18:07 Israel marca o primeiro aos 6'. Resultado: Israel 1-6 Portugal há 23 min 18:06 Mais uma grande defesa de Humberto Gomes a manter a baliza inviolável. Resultado: Israel 0-4 Portugal há 25 min 18:05 Quarto remate de Portugal e quarto golo. Resultado: Israel 0-4 Portugal há 27 min 18:02 Equipa inicial de Portugal Humberto Gomes, Alexis Borges, Diogo Branquinho, André Gomes, Belone Moreira, Pedro Portela e Daymaro Salina. há 28 min 18:02 Começa a partida! Começa o encontro em Tel Aviv. há 1 horas 17:22 Dos 18 convocados pelo selecionador Paulo Pereira, vão ficar de fora o central do FC Porto Miguel Martins, que se encontra tocado, e o guarda-redes do Huesca (Espanha) Miguel Espinha, um estreante nos trabalhos da Seleção A. há 1 horas 17:21 Portugal pode garantir qualificação para o Euro'2022 Portugal pode assegurar hoje a qualificação para o Europeu’2022, bastando para isso um empate em Tel Aviv frente a Israel e, assim, garantir um dos dois primeiros lugares do Grupo 4 - onde está em segundo, com os mesmos pontos da Lituânia. Siga em direto, a partir das 18h!