"Estou muito satisfeito por ficar neste projeto ganhador. É uma honra continuar a fazer parte desta família. Da minha parte vão ver o que têm visto: compromisso, dedicação e trabalho diário, sabendo que existem sempre coisas que podem ser melhoradas", disse o andebolista, em declarações à página oficial do clube.



Na terça-feira, o Sporting já tinha anunciado a renovação no andebol do capitão Carlos Carneiro, igualmente 'peça-chave' na conquista do bicampeonato.



Ivan Nikcevic renovou contrato com o Sporting, com os leões a comunicarem a continuidade do jogador de 37 anos, mas sem especificarem a duração do novo vínculo.Nikcevic chegou ao Sporting há duas épocas, proveniente dos polacos do Wisla Plock, e em Alvalade conquistou dois títulos de campeão e uma Taça Challenge.

Autor: Lusa