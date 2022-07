Já é conhecido o sorteio do campeonato nacional de andebol

O FC Porto, tricampeão nacional de andebol, inicia o novo campeonato em 17 de setembro com uma pequena deslocação, ao pavilhão do Águas Santas, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Lisboa.

O Sporting, vencedor da Taça de Portugal e vice-campeão nacional, inicia o torneio a jogar fora contra o Vitória de Setúbal e o Benfica começa em casa contra o Maia.

Os outros quatro jogos da jornada inicial são Académico de Viseu - Santo Tirso, Avanca - Póvoa, Gaia - ABC Braga e Marítimo - Belenenses.

O primeiro grande choque do campeonato vai dar-se na jornada 10, em 26 de novembro, com o Sporting - FC Porto. O jogo da segunda volta entre as duas equipas mais fortes, no Dragão Arena, está marcado para 13 de maio de 2023.