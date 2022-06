Joana Laura Ribeiro, Odete Tavares e Yui Shibuya deixam Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joana Laura Ribeiro, Odete Tavares e Yui Shibuya não vão continuar no andebol do Benfica, anunciou o clube, que deixou "votos de felicidades para o futuro" às atletas.Joana sai ao fim de duas épocas de águia ao peito, enquanto as outras deixam a Luz após uma temporada, ajudando todas à conquista da dobradinha (campeonato e Taça) .