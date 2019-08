Joana Resende vai representar equipa de andebol feminino do Benfica

A internacional portuguesa Joana Resende vai representar a equipa de andebol feminino do Benfica em 2019/20, após ter-se destacado no Colégio de Gaia, clube em que na época passada conquistou o campeonato e a Taça de Portugal."Representar um clube como o Benfica é, sem dúvida, um grande passo na minha carreira. É um clube com condições fantásticas e tenho a certeza de que será bastante positivo para a minha evolução", disse a lateral, de 18 anos, em declarações ao site oficial dos encarnados.Joana Resende fez a formação no Leça e passou as duas últimas temporadas em Gaia, tendo marcado 182 golos em 31 jogos disputados em 2018/19.No Benfica, Joana Resende vai encontrar o pai, Carlos Resende, que é o treinador da equipa de andebol masculino.Pela seleção portuguesa, a lateral tem três jogos e quatro golos.