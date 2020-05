João Correia morre de Covid-19

João Correia, uma das figuras marcantes do andebol e antigo colaborador de Record, faleceu aos 86 anos, vítima de Covid-19. "Foi com grande pesar que recebemos a notícia da morte do João Correia, um homem que me influenciou enquanto dirigente, contribuindo para o desenvolvimento da modalidade", considerou Luís Santos, antigo presidente da Federação (FAP).

O antigo atleta do Sporting no andebol de 11 padecia de Alzheimer, residia num lar, mas teve um passado de glória, tendo como irmão Carlos Correia, outro atleta de eleição dos leões. Foi presidente da Associação de Lisboa e ‘vice’ da Federação, quando Luís Santos chegou a presidente, em 1976, sendo sócio de mérito das duas instituições. João Correia treinou Sporting, Liceu Oeiras e Encarnação, tendo sido membro do Comité Olímpico de Portugal e colaborado com Pedro Feist no desporto da Câmara de Lisboa.

À família e amigos enlutados, Record envia condolências.