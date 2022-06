João Florêncio após a conquista da Taça de Portugal: «Fomos claramente superiores»

O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal de andebol feminino, após bater na final o Colégio Gaia por 38-31. No final do encontro, João Florêncio, treinador das águias, realçou a superioridade da sua equipa, que conquistou a dobradinha esta época."Dou os parabéns à minha equipa e também ao Colégio de Gaia, porque teve uma reação forte na primeira parte. É uma equipa muito competente, com uma agressividade no limite. Foi um digno vencido. As nossas atletas estão cada vez mais fortes. Criámos um sistema no início da época para construir a ganhar, com atletas jovens que são o futuro do andebol. É o que estamos a fazer. Hoje, foi o espelho dessa construção. Estamos muito mais fortes do que no início da época", começou por referir."Hoje, fomos claramente superiores, mas tivemos pontualmente sorte ao longo da temporada. Quando montámos a equipa, sabíamos que havia alguma imaturidade que poderia ser fatal, mas fizemos um trajeto praticamente imaculado [no campeonato], com 25 vitórias e um empate, e um recorde absoluto de golos marcados e não sofridos. Na Taça [de Portugal], fizemos dois jogos competitivos na final four", sustentou.Também Patrícia Rodrigues, jogadora das encarnadas, analisou a partida. "Sabíamos que ia ser difícil, porque, numa final da Taça de Portugal, é tudo ou nada. Quem tiver a defesa e o ataque mais consistentes, ganha estes jogos. O Colégio de Gaia era uma equipa bastante difícil. Trabalhámos bastante, primeiro contra o Alavarium [na meia-final de sábado] e hoje, para não haver os mínimos erros", frisou.E prosseguiu: "Somos uma equipa muito grande e a rotatividade é também um dos nossos segredos. Não se nota a ausência de jogadoras, o que nos permite jogar a alta intensidade e a alta velocidade. Temos várias soluções para trocar, o que dificulta a tarefa da equipa adversária. [O sentimento de vencer] é indescritível. É a minha primeira Taça de Portugal como sénior e o meu primeiro campeonato nacional como sénior."