João Gomes reforça andebol do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou, este domingo, a contratação de João Gomes, lateral direito de 20 anos que chega para reforçar a equipa de andebol dos leões.O jovem, internacional pelas seleções jovens de Portugal, chega do Águas Santas e promete dar o seu melhor ao serviço do novo clube."[A vinda para o Sporting] Traz-me responsabilidade e compromisso. Podem esperar o máximo de mim nos jogos e nos treinos pois é essa a raiz para conseguir boas classificações nas provas internas e externas", sublinhou aos meios do Sporting, acrescentando: "Sinto um orgulho enorme por chegar a um clube deste nível".