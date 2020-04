João Pais: «Aproveito as manhãs para treinar e as tardes para estudar»

João Pais está há um mês em isolamento social e explicou à BTV que aproveita o tempo livre para realizar duas tarefas distintas.





"Aproveito as manhãs para treinar, assim o corpo também acaba por despertar e a cabeça, que também é bastante importante nesta fase, entra logo em funcionamento. A partir daí, e já que estou a terminar a licenciatura – já no estágio da ordem – em nutrição, aproveito os momentos da tarde para estudar, para estar mais dentro do assunto, para me informar, e assim o tempo também acaba por passar mais facilmente", reiterou o andebolista do Benfica à televisão do clube.O tempo é de reflexão segundo o ponta-esquerda, de 31 anos, que está na Luz desde 2006. "Espero que este tempo pandémico nos faça refletir sobre as pequenas coisas que são verdadeiramente importantes. Todos passamos por algum distanciamento das nossas famílias, ou tentamos… Quando isto acabar tudo, é muito importante que as conversas, que agora temos nas redes sociais, com amigos com quem não falávamos há muito tempo, possam acontecer mais regularmente. Que nos possamos encontrar e preocupar verdadeiramente, de coração, com essas pessoas. A falta que um abraço hoje nos faz, que seja verdadeiramente um abraço quando o pudermos dar", vincou Pais.