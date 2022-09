Jogador alemão do Benfica após prolongamentos na Supertaça: «Estou exausto e dorido»

Ole Rahmel, jogador alemão do Benfica, confessou à imprensa alemã estar "exausto" depois da Supertaça realizada no fim de semana, que os encarnados ganharam depois de disputarem dois prolongamentos em cada um dos jogos realizados - primeiro na meia-final, com o FC Porto; depois na final, diante do Benfica."Jogar 80 minutos seguidos duas vezes em dois dias é completamente absurdo. Os meus músculos estão muito doridos, estou completamente exausto. Nunca vivi nada parecido antes", admitiu Rahmel à imprensa alemã.O jogador queixou-se também das condições do pavilhão em Serpa. "Claro que também não era um pavilhão com ar condicionado, jogámos a meio do país, com mais de 30 graus, numa casa esgotada... Mas o melhor é que sobrevivemos a tudo isso e vencemos."