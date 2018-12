Jogador do Benfica operado a fratura no antebraço

O andebolista Pedro Seabra, do Benfica, sofreu um traumatismo no antebraço esquerdo, do qual resultou uma fratura, e foi operado na terça-feira, revelou hoje o clube da Luz.

"O central da equipa sénior masculina de andebol foi submetido a uma intervenção cirúrgica nesta última terça-feira (...), que decorreu sem intercorrências", refere a nota do clube.

O andebolista, de 28 anos, lesionou-se no sábado, no jogo em que os encarnados venceram fora o Maia/ISMAI (29-30), para a Liga, competição em que seguem em terceiro lugar, a cinco pontos de Sporting e FC Porto, e com menos um jogo.

Pedro Seabra está há duas épocas no Benfica, clube para o qual se transferiu em 2017, proveniente do ABC.