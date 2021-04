Jogador do Boa Hora saiu do Pavilhão da Luz imobilizado... e ainda o deixaram cair da maca

O central do Boa Hora, Daan Garcia, provocou ontem um susto na Luz, frente ao Benfica, quando caiu e se contorceu com dores. “Sofreu um empurrão nas costas, caiu e ficou com muitas queixas”, revelou José Ramos, presidente do Boa Hora. Depois, o andebolista sofreu mais um acidente, pois quando ia ser retirado do campo, as pessoas que o transportavam deixaram cair o atleta da maca. Retirado de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Daan Garcia fez um TAC que não revelou lesões graves. “Felizmente, sofreu apenas um traumatismo e encontra-se em recuperação”, acrescentou o dirigente.

Quanto ao resultado do duelo da 23ª jornada do campeonato, o Benfica não facilitou e venceu (32-25) a turma da Ajuda, com Petar Djordjic e Ole Rahmel (cinco golos cada) em destaque. De resto, o FC Porto também confirmou a sua supremacia (37-28) na receção ao Vitória Setúbal, mantendo a liderança com o pleno de 24 triunfos em igual número de rondas disputadas.

A maior surpresa do dia de ontem veio mesmo da Horta, onde o Sporting local cedeu (31-31) um empate na receção à Sanjoanense, que, assim, ainda sonha com a permanência.

Já o Sporting descansou após vitória (35-16) na partida antecipada com o Madeira SAD. Águas Santas, Avanca e FC Gaia também ganharam.

Leão e águia na Taça

Entretanto, os leões, que recebem hoje (18h30) o São Paio Oleiros, procuram juntar-se ao Águas Santas, já apurado para a Final-4 da Taça, enquanto o Benfica visita (17h30) o Alto do Moinho, nos oitavos-de-final, com a equipa vencedora destinada a jogar com o Sp. Horta. O FC Porto-ABC, dos ‘quartos’, só se joga na quarta-feira.