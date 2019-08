Jogador do Valladolid que esteve no Torneio de Viseu sofreu acidente de viação

Miguel Camino, jogador de andebol do Valladolid que marcou presença no Torneio Internacional de Viseu e que defrontou o FC Porto e o Sporting, sofreu um acidente de viação no domingo de manhã.

O lateral-esquerdo, de 26 anos, sobreviveu ao despiste, mas teve de ser transportado de urgência, de helicóptero, para o hospital da cidade, pois apresentava uma ferida aberta na cabeça e várias contusões. No entanto, as notícias em Espanha dão conta de que o atleta não apresenta problemas neurológicos e que está a recuperar bem, sendo expectável que saia dos cuidados intensivos durante o dia de hoje.

O acidente ocorreu após a participação no torneio em Portugal, já que a equipa abandonou a cidade de Viseu de autocarro, no sábado à tarde, depois de terminada a sua participação na competição.

O diário desportivo espanhol ‘Marca’ referiu que o jogador se estava a dirigir para Castroverde, localidade onde vive, que fica a cerca de 50 quilómetros de Valladolid, e que o cansaço tomou conta do atleta, o que levou ao despiste. Ou seja, a equipa chegou e os jogadores dirigiram- se para as respetivas casas e terá sido aí que ocorreu o acidente. Sendo que os relatos indicam que os serviços de emergência foram chamados pouco antes das 10 horas de domingo.