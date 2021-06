Jogadores do FC Porto lembram Quintana: «Tudo o que conquistarmos será para ele e para a sua família»

Tal como Magnus Andersson, também os jogadores do FC Porto deixaram a sua dedicatória a Alfredo Quintana após a conquista da Taça de Portugal. Após a partida com o Benfica, que os dragões venceram por 31-27, tanto António Areia e Victor Iturriza lembraram que esta era a última chance de dar um título ao malogrado ex-guarda-redes.





"Este é o último título que podia conquistar. Acho que a equipa lutou por isso, sofreu muito este ano. É um prémio bem merecido para este grupo, que soube superar as dificuldades do ano. Massacrados e cansados, mas lutámos até final", declarou Iturriza, um grande amigo de Alfredo Quintana.Já António Areia, para lá da dedicatória ao luso-cubano, falou ainda de um jogo "estranho". "O sabor é o normal de uma dupla dobradinha, algo que nunca tínhamos conquistado. Tem um sabor especial, pois foi em condições especiais. Estávamos cientes de que tudo o que conquistássemos, e tudo o que conquistarmos, será para ele [Quintana] e para a sua família. Este jogo merecia melhor. Foram duas grandes equipas. O Benfica lutou muito, fica um sabor estranho de um jogo estranho. Não me lembro [de um jogo com tantas exclusões] porque não vejo o número de exclusões. Mas não me lembro de um jogo tão estranho como o de hoje. Fica um sentimento estranho. Parabéns ao Benfica pela luta que deu".Quanto a Miguel Martins, que está de saída do FC Porto, assumiu que queria sair pela porta grande. "Sinto-me muito lisonjeado por ter privado com este grupo, com enormes jogadores. Feliz por ter conquistado duas dobradinhas. Queria sair do FC Porto pela porta grande e acho que conseguimos. Tínhamos entrado mal com o Águas Santas e hoje queríamos que fosse diferente. Uma final é sempre marcada por não ser bem jogada. Uma final não é para jogar é para ganhar. Não interessam as exclusões. Nós unimo-nos como grupo e ganhámos, que é o mais importante".