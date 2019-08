Jogadores do Sporting apontam à reconquista do campeonato nacional

No arranque de mais uma época, os jogadores de andebol do Sporting assumiram que o campeonato nacional é uma prioridade e dizem ainda que querem repetir ou melhorar a boa prestação europeia da última temporada. O sérvio Mladenovic é uma das caras novas do plantel e não tem dúvidas de que os 'leões' podem repetir o trajeto da época passada, onde atingiram os oitavos de final. "O primeiro objetivo é ganhar o título português e depois, na 'Champions', tentar ir mais longe do que o ano passado", disse o sérvio em declarações aos jornalistas no primeiro treino aberto da equipa leonina. O polivalente lateral adiantou ainda que não hesitou na hora de escolher Lisboa como próximo passo na carreira. "Quando recebi a chamada do Sporting não pensei duas vezes, quer pela sua grandeza, quer pelo que fizeram na época passada na Liga dos Campeões", recordou.Já para Luís Frade, pelo segundo ano a vestir de verde e branco, é preciso corrigir o que de menos bem foi feito no ano passado e o jovem português acredita que Thierry Anti pode ser o treinador certo para devolver o título de campeão nacional ao Sporting. "Queremos melhorar, lutar e voltar a conquistar o título nacional. Temos um excelente treinador e a sua experiência é ótima para as nossas aspirações", considerou o pivot leonino.Enquanto o espanhol Carlos Ruesga, atualmente a recuperar de uma lesão, sublinhou que a equipa está com muita vontade de começar a nova época. "O objetivo é voltarmos a ser campeões, conquistar tudo a nível nacional e repetir a boa época na 'Champions'", disse o espanhol de 34 anos, que reconheceu também vantagens em poder trabalhar com Thierry Anti, treinador francês que este ano vai orientar a equipa. "É um treinador com muita experiência, vamos precisar de tempo para aprender, mas acredito que estamos no caminho certo para podermos crescer como equipa", concluiu.Na pré-época, o Sporting tem jogos agendados com o Boa-Hora, Atlético Valladolid e Benfica, e o primeiro encontro oficial, para o campeonato, está agendado para o dia 31 de agosto, frente ao Boa-Hora.