Jogo da Liga dos Campeões entre ucranianos do Motor e FC Porto cancelado

A equipa ucraniana Motor Zaporozhye informou a Federação Europeia de Andebol (EHF) da impossibilidade de disputar os próximos jogos do grupo B da Liga dos Campeões, entre os quais a visita ao FC Porto.



"Isto diz respeito aos jogos do Motor com o Paris Saint-Germain, em 1 de março, em Presov (Eslováquia), o jogo com o Barcelona, em 03 de março, em Presov, e o jogo fora com o FC Porto, em 10 de março", indica a EHF.

O cancelamento do jogo com os dragões foi igualmente anunciado pelo FC Porto, com o clube a informar que o jogo não se realiza face à impossibilidade de a equipa visitante deslocar-se ao Porto, "face à situação vivida na Ucrânia".

Na mesma nota da Federação Europeia, o organismo informou que também hoje o Nantes, adversário do Benfica no grupo B da Liga Europeia, disse que não aceita receber os russos do Chekhovskiye Medvedi, em jogo previsto para a semana.