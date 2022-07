Jogos do Mediterrâneo: seleção feminina de andebol avança para meias-finais

A seleção feminina de andebol avançou este sábado para as meias-finais do torneio dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, ao bater a Macedónia do Norte por 19-17, no último jogo do grupo B.

Portugal já vencia por 13-11 ao intervalo e conseguiu segurar a vantagem de dois golos no final, selando o apuramento para as 'meias' e garantindo um jogo de disputa de medalhas, ou a final ou o jogo pelo bronze.

A capitã Bebiana Sabino continua como a figura da seleção, com oito golos marcados no jogo deste sábado.

A equipa das quinas começou por perder com a Sérvia, por 21-20, e recuperou com a Turquia, que bateu por 30-26, avançando em segundo lugar, com quatro pontos, atrás da totalista Sérvia, com seis.

O adversário sairá do grupo A, em que Espanha e Croácia disputam o primeiro lugar, que 'cruza' com a posição das portuguesas.