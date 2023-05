Jonas Kallman retira-se aos 41 anos com a camisola do Benfica: «Chegou o dia de dizer adeus»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jonas Ka¨llman (@jonas_kallman)

Jonas Kallman anunciou esta quarta-feira o adeus à carreira de andebolista, aos 41 anos, deixando para trás mais de 20 na alta roda da modalidade. O ponta sueco retira-se com a camisola do Benfica e após uma temporada onde foi apoquentado por lesões."Chegou o dia de dizer adeus. Foi uma das decisões mais difíceis que tomei, mas o meu corpo não se recupera e não responde como eu gostaria. Achei melhor parar agora e terminar quando ainda me sente bem e a tirar prazer. Tenho vivido o meu sonho todos estes anos a jogar handebol, o desporto que sempre amei e que me deu tantas coisas boas durante todo este tempo", referiu o campeão do Mundo e da Europa por clubes, numa mensagem partilhada nas redes sociais.Pelo Benfica, Kallman ajudou à conquista de uma Supertaça portuguesa e de uma inédita Liga Europeia para o palmarés do andebol português, em 2022. Na longa carreira, representou outros clubes como os húngaros do Pick Szeged ou os espanhóis do Ciudad Real e do CB Atlético Madrid.