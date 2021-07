Jonas Källman reforça Benfica aos 40 anos

O veterano andebolista internacional sueco Jonas Källman, de 40 anos, é reforço do Benfica para a época 2021/22, informou esta quarta-feira o clube lisboeta no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica reforçou a equipa masculina de andebol para a temporada 2021/22 com a contratação de Jonas Källman. Habituado aos êxitos, o internacional sueco, de 40 anos, jogou no Pick Szeged nas últimas sete épocas", refere o clube.

Källman, de dois metros e 95 kg e que joga como ponta esquerda, chega à Luz com a ambição de conquistar títulos, depois de uma carreira em que ganhou quase tudo, nomeadamente, três Mundiais de clubes e três Ligas dos Campeões, entre muitos outros troféus.

"Estou aqui porque ainda estou apaixonado por jogar e por atuar ao mais alto nível. Sou um jogador ambicioso e sinto-me bem fisicamente", disse o sueco, em declarações à BTV.

Källman esteve nas últimas oito épocas nos húngaros do Pick Szeged, com os quais venceu a Taça EHF, uma Taça da Hungria e dois campeonatos, mas as suas maiores conquistas foram em Espanha, com várias ligas, taças e troféus internacionais.

O sueco jogou no seu país no Vaxjo HF e no IFK Skovde, antes de se mudar em 2002/03 para Espanha, onde representou ao longo de nove épocas o Ciudad Real, e, depois, o Atlético Madrid, por mais duas.

"Joguei noutros clubes em que também há muita pressão. Quero sempre jogar pelos melhores clubes e é por isso que estou aqui", disse ainda à BTV.